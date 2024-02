Resort práce chystá spojení čtyř dávek do jedné, oznámil Jurečka

Jednodušší vyřizování, lepší zacílení podpory a také zastavení zneužívání systému má přinést reforma sociálních dávek, kterou představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Resort podle něj chystá spojení čtyř dávek do jedné – dvou dávek na bydlení, na živobytí a přídavku na dítě. Podmínkou pro získání peněz by měla být práce nebo její hledání. Změny by mohly začít platit od příštího roku.