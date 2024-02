PŘEHLEDNĚ: Navrhovaná nová pravidla pro sociální dávky

Šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL) si od avizovaných změn slibuje zastavení zneužívání sociálních dávek. Vedle příjmů by se totiž měl nově posuzovat také majetek rodin, mělo by se tak zabránit situaci, kdy zajištěné domácnosti bez příjmů dosáhnou na pomoc od státu. Úřad práce však před nedávnem oznámil, že podle jeho prověření se dávky masivně nezneužívají.

Výše dávky by pak závisela i na tom, jak je žadatel při hledání práce aktivní, případně jaké má domácnost příjmy. Nový systém má ovšem dle modelového příkladu snížit dávku i těm, kteří pracují. U obou pracujících členů domácnosti s příjmem okolo deseti tisíc korun čistého by dávka poklesla zhruba o patnáct set korun.

V současném systému by získali státní podporu ve výši 10 873 korun. Podle nových pravidel by částka vzrostla na 15 725 korun.

Čtyřčlenná rodina s vlastním bydlením na energie a služby měsíčně vynaloží celkem osm tisíc korun. Čisté příjmy této domácnosti jsou zhruba čtyřicet tisíc korun měsíčně. Při stávajících podmínkách by dosáhli na příspěvek 3171 korun, nově by si přilepšili na 6344 korun.

MPSV: Výdaje mají zůstat podobné

Podpora by se měla lišit pro domácnosti s příjmem do 1,43násobku životního minima a nad něj. Bonus za práci pro rodiny pod touto hranicí by měl činit určité procento z příjmu, u ostatních by se pak postupně mohl snižovat.

Na peníze na dítě by naopak mohlo dosáhnout víc žadatelů než dnes. Nyní přídavky mohou pobírat rodiny s příjmem do 3,4násobku svého životního minima, nově by to mohl být až čtyřnásobek. Lidem s vyšším výdělkem by se ale podpora mohla snižovat. Při posuzování nároku žadatele by se pak měly brát v potaz jeho nemovitosti či auto. Přesné nastavení se nyní propočítává, dodal Jurečka.

Podle ministra by výdaje na sloučenou dávku měly zůstat zhruba podobné jako na dosavadní čtyři dávky. Podle údajů ministerstva práce se na ně loni od ledna do konce listopadu vyplatilo 26,4 miliardy korun. V listopadu příspěvek na bydlení dostalo 215 300 domácností a doplatek 24 500, přídavků na dítě úřady poskytly celkem 342 400 a příspěvků na živobytí 63 400.

Změny by podle plánů resortu práce a sociálních věcí měly začít platit příští rok.