Krizový štáb doporučil na Přerovsku stav nebezpečí, Okleštěk je zdrženlivý

„Po likvidačních pracích nyní nastává druhá fáze sanace. Riziko znečištění podzemních vod a řeky Bečvy je stále vysoké. Složky záchranného systému pracují tak rychle, jak to situace a velice náročné podmínky dovolují,“ řekl Hladík.

Hladík situaci na místě označil za velmi nebezpečnou, mimořádně závažnou a riskantní. Likvidace škod podle něj vyjde na stovky milionů korun. Sanace potrvá roky, je to největší havárie svého druhu na světě, prohlásil. Dosud největší byla nehoda v Číně, která byla přibližně třikrát menšího rozsahu.

Obyvatelům v oblasti bezprostřední nebezpečí podle Hladíka nehrozí. Ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Petr Bejček řekl, že se jim daří situaci dobře komunikovat. „Všechna opatření jsou dělána nejrychleji, jak jen je to techniky možné,“ dodal. Jednotlivé složky na místě pracují v dýchacích přístrojích a speciálních oblecích. Nyní se v oblasti buduje ochrana formou takzvaných larsenových stěn.

„Je nutné, aby těžba kontaminované zeminy začala co nejdříve. Práce na místě jsou velmi rizikové a náročné vzhledem k hořlavosti, výbušnosti a karcinogenitě benzenu. V ohnisku kontaminace je proto možné se pohybovat pouze s dýchací maskou,“ dodala mluvčí ČIŽP.

O vážnosti situace na místě havárie s toxickou látkou hovořili již dříve i odborníci, podle nichž se další opatření musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem. V nadlimitních hodnotách se vyskytuje i v nedaleké nádrži, hodnoty jsou překračovány několikanásobně, svědčí o tom i výsledky z pondělních odběrů. „Ve vodní nádrži evidujeme kontinuální nárůst koncentrace benzenu, přičemž deště mohou urychlit jeho mobilitu,“ řekla v úterý mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Mísení vod z vodní nádrže s podzemními vodami kontaminovanými benzenem by měly zabránit larsenové stěny. Jsou to ocelové profily, které specializovaná firma instaluje do hloubky sedmi metrů. V plánu je z těchto zábran postavit hrazení o délce 210 metrů v prostoru mezi kolejištěm a jezerem.

„Účinnost larsenovy stěny lze posoudit až po její kompletaci, aktuálně je vyhotovena asi třetina plánované délky. Klíčové je dokončit celou stěnu v co nejkratším čase, na což ČIŽP dlouhodobě apeluje. Předpokládáme, že kompletní stěna omezí prosakování benzenu podzemními vodami do vod povrchových,“ doplnila Loužecká.

Hejtman se stav nebezpečí vyhlásit nechystá

Hejtman Okleštěk řekl, že s ním návrh na vyhlášení stavu nebezpečí dopředu nikdo nekonzultoval, zatím se podle něj kraj určitě nechystá nic vyhlašovat. Poukázal přitom na to, že kraj u této havárie nemá kompetence – veškeré orgány, které ji řeší, spadají pod ministerstvo životního prostředí.

„Udělám samozřejmě všechny kroky ve prospěch ochrany tohoto území, ale musím to mít řádně legislativně podloženo. Vyhlásíme jakýkoliv stav, který se uzná za správný, ale řídit to bude někdo zcela jiný, kdo nám kompetenčně nepodléhá, je to celé pod životním prostředím,“ sdělil hejtman.

Podotkl přitom, že ekonomicky jde o havárii, která jde za státem. „Z toho titulu si říkám, proč nemůže stav řešit stát, proč to má řešit kraj, který nemá tyto kompetence vůbec pod sebou. Ministerstvo má jak ČIŽP, tak všechny další navazující instituty. Byli bychom podle mne v této fázi pouze zprostředkovatelem těchto kroků, nevím, jestli je to šťastné řešení,“ doplnil Okleštěk.