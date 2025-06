Ruské ztráty dle Kyjeva přesáhly milion. Agresor má kde brát

před 1 h hodinou | Zdroj: Kyiv Independent , BBC , Deutsche Welle , New Voice of Ukraine/Novoje vremja , The National Interest , CSIS , Newsweek , Politico , Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda , Važnyje istorii , Vjorstka , CNN , RBK-Ukraina , ISW , War on the Rocks , Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine , X/Ministry of Defence