Za domácí násilí jen pokuta. Ruské soudy jsou shovívavé k brancům z vězení

Ruská invazní armáda na Ukrajině už řadu měsíců nasazuje k bojům i vězně. Úřady jim trest zmírnily či přímo odpustily výměnou za účast v bojích. Po návratu do vlasti se statusem válečného veterána se mnoho z nich dopouští násilí, za které byli v minulosti odsouzeni. Upozorňuje na to zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva pro Rusko Marijana Kacarovová. Podle ní ruští vězni-vojáci odcházejí od soudu po nových přečinech s minimálními tresty, zpravidla pokutami.

Verstka zdokumentovala i konkrétní případy s konečnými verdikty. V únoru 2024 uložil ruský soud na okupovaném poloostrově Krym pokutu veteránovi z války na Ukrajině za napadení manželky a nevlastní dcery. Muž u soudu prohlásil, že se jeho vztah s manželkou zhoršil poté, co se vrátil z fronty a byla mu diagnostikována rakovina. Podle něj ho manželka během léčby „dostatečně nepodporovala“. Tvrdil, že poté, co se rozhodl odejít, ho manželka napadla a on ji odstrčil. „Kdybych ji zbil, nebyly by to jen modřiny a škrábance,“ tvrdil soudu.

Výpověď jeho manželky se ovšem podle dokumentu lišila. Manžel byl prý obvykle hrubý, během zmiňované noci jí prý vyhrožoval nožem. Žena také tvrdila, že jí manžel řekl, že „zabíjel lidi jako ona a její dcera na Ukrajině“. Lékaři zaznamenali na ženiných rukou, nohou a zádech pět odřenin a patnáct modřin. Při vynášení rozsudku soudce přihlédl k mužovu „statusu válečného veterána“ a jeho nemoci a rozhodl se udělit „pouze“ pokutu.

„Bojový status“

Obdobný případ dohledali investigativci i v ruském Tatarstánu. V listopadu 2022 veterán Maxim Karasjov strávil celou noc pod vlivem alkoholu, druhý den ráno prý začal házet věci po své ženě. Když mu řekla, že zavolá policii, přitiskl ji k zemi a pokusil se jí vzít telefon. Podle vyšetřování se pokusila utéct, ale když nemohla otevřít bránu z domu, musela se vrátit. Karasjov, stále opilý, pak nasedl do auta a odjel, čímž dal své ženě možnost zavolat policii.

Okresní soud uložil Karasjovovi pokutu sedm tisíc rublů rublů (přibližně 1737 korun). Soudce zdůvodnil mírnost trestu s ohledem na „charakter obžalovaného“, jeho dvě děti a skutečnost, že bojoval na Ukrajině.

Podle Verstky uvedli soudci účast v boji jako polehčující okolnost v 87,5 procenta případů ublížení na zdraví a v 61 procentech případů, které řešili jako přestupky. Nejčastějšími tresty udělovanými válečným veteránům, kteří byli shledáni vinnými z domácího násilí, jsou veřejně prospěšné práce, nápravné práce a podmínka.