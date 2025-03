Ekologická škoda po havárii vlaku s benzenem bude násobně vyšší než původní odhady

„Odhaduje se, že částka bude násobně vyšší. V současné době se zpracovává sanační projekt, který má být dokončen začátkem dubna. V tomto projektu by měla být stanovena cena dalších sanačních opatření,“ uvedla mluvčí inspekce. Mezi dosavadní opatření patří například hloubení sanačních jam, ze kterých odborníci čerpají benzen, který se dostal do podzemních vod. Na místě mezi kolejištěm a jezerem jsou jich již tři desítky. Instalují se tam také do hloubky až sedmi metrů larsenové stěny, omezit mají mísení vod z vodní nádrže s podzemními vodami kontaminovanými benzenem.

Vyčíslení dalších škod se podle mluvčího Drážní inspekce zatím nezměnilo – dalších 75 milionů korun je škoda na infrastruktuře, 50 milionů korun je škoda na vlakové soupravě, není v tom započítán náklad. Chemička DEZA z Valašského Meziříčí, která převážený benzen vyrobila, škody vyčíslila již dříve na několik desítek milionů korun. „Nemám informaci o tom, že by byly změny v těchto částkách. Pokračuje šetření, trvat to bude minimálně měsíce,“ uvedl Drápal.

Také policie zatím nemá k případu žádné nové informace, stále jej prověřuje, sdělila její mluvčí Miluše Zajícová.