Koalici rozděluje jednotné měsíční hlášení

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve sněmovně představil kompromisní řešení ohledně opozicí kritizovaného rušení srážkové daně 29. května. Načetl však i další dvě úpravy. Návrh podle něj „ruší limit pro osvobození prodeje firmy, cenných papírů a kryptoaktiv ve výši 40 milionů korun v jednom zdaňovacím období“.

Den po Stanjurově vystoupení Blažek rezignoval kvůli přijetí bitcoinového daru, s nímž opozice návrh ministra financí ihned spojila. „Je záhadou, že tento sporný a kontroverzní návrh podal ministr Stanjura den předtím, než vypukla bitcoinová kauza,“ prohlásila místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD). „Ve světle těchto okolností je to (přijetí návrhu) nepřijatelné,“ komentovala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Stanjura souvislost s bitcoinovou kauzou odmítá

Stanjura ale tvrdí, že na úpravě pracoval téměř rok. Limit 40 milionů korun pro zdanění prosadili do konsolidačního balíčku dříve vládní Piráti, s jejich odchodem do opozice ale podle něj není důvod ho zachovávat. „Lidé, kteří firmy vybudovali, zaměstnávali a platili daně, nemají být při prodeji zdaněni,“ sdělil ministr a zároveň odmítl, že by měl návrh něco společného s Blažkovou kauzou. „Ten, kdo to říká, lže,“ dodal.

Vysvětlení šéfa státní kasy ale kritikům nestačí a požadují po něm, aby úpravu stáhl. V případě, že výzvu nevyslyší, je část opozičních poslanců připravena vládní prioritu obstruovat.