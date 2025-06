Opozice ví, že prohraje, na hlasování o nedůvěře ale právo má, říká Pekarová Adamová

Uvedla také, že osobně neuvažovala o tom, že by vláda měla o důvěru sama požádat. Kauza podle ní nedosahuje takových rozměrů, aby to bylo nutné. „Z důvodu, že pan ministr (spravedlnosti Pavel Blažek) okamžitě vyvodil zodpovědnost (a odstoupil), si myslím, že jsme se zachovali tak, jak se v takové situaci zachovat člověk má.“

„Vnímám to jako příležitost pro obě strany. Nejen pro tu opoziční, která to vyvolala, ale i pro tu vládní, která má možnost říct lidem a voličům, co pro ně udělala,“ řekla o úterní mimořádné sněmovní schůzi s tím, že pro vládu je to šance vysvětlit nejen bitcoinovou kauzu, ale obhájit celou svoji existenci a práci.

Starostům Pekarová Adamová připomněla dozimetr

Poslanci vládního hnutí STAN zvažují, že při hlasování o nedůvěře odejdou ze sněmovního sálu, čímž prý chtějí vyslat směrem ke koalici SPOLU určitý vzkaz. Vládu by to neohrozilo, Pekarová Adamová to ale nepovažuje za šťastný krok.

„Myslím si, že jsme se v rámci koalice i v jiných ne úplně jednoduchých kauzách podpořili při hlasování o nedůvěře, která byla vyvolána v minulosti kvůli kauze šifrovaného telefonu nebo dozimetru. Ale je to na hnutí STAN, jak si toto vyhodnotí.“

Vláda podle ní hlasování ustojí. „Vnímám to jako předvolební boj, ale je to samozřejmě legitimní právo opozice, vyvolat to hlasování. Nemají na to hlasy, vědí dopředu, že to prohrají, ale legitimitu jim upírat nechci, mohou to udělat,“ řekla politička.