Strach, adrenalin, povinnost, popisují hasiči zásah v Hustopečích

Velitel dobrovolných hasičů Oldřich Havran podobnou událost za čtyřicet let, kdy je dobrovolným hasičem, nepamatuje. Dramatickou situaci ale příliš neprožíval, cítil spíš povinnost pomáhat. „Já jsem bezemoční člověk, takže já jsem žádné emoce neměl. Zkrátka je to hrůza, viděl jsem hrůzu a muselo se s tím něco dělat – tak jsem šel něco dělat, hotovo,“ řekl.

„Jednou za život“

Thomas Helwig se před lety přestěhoval do Hustopečí. Jeho rodina sledovala průběh havárie v Německu skrze televizní vysílání. Že je tam nasazený i jejich syn, netušili. Dozvěděli se to, až když byl požár uhašený. „Byl jsem unavený, ale říkal jsem si: to budeš mít jenom jednou za život, tak to bude něco speciálního,“ popsal Helwig.

Během prvních dnů na místě zasahovaly stovky hasičů z různých jednotek a z různých krajů. Všichni se shodují, že podobný zásah nemá v České republice obdoby.