Sloupky, které v Praze brání ve vjezdu řidičům, jsou často i překážkou pro hasiče

Při loňském požáru Národního divadla hasiči zasahovali z chodníků i silnic, kde jsou desítky litinových sloupků. Tenkrát je tam mohli nechat, pokud by to ale bylo nutné, uměli by si poradit. „Ten sloupek odřežeme, pak už ho jenom přerazíme, on upadne a umožní nám průjezd,“ popsal ředitel HZS Praha Luděk Prudil. Škody a opravy by vyšly na tisíce. S první pražskou městskou částí se hasiči dohodli, že by náklady hradila radnice.

Nic jiného na řidiče neplatí

Podle zastupitelů je instalace sloupků nezbytná. A i když jde mnohdy o náklady navíc, jsou podle nich tím jediným, co na neukázněné řidiče platí. „V Praze se říká, že zákaz není zeď. A vidíte to v každé ulici, jak bezohledně lidé parkují. A když jde o záchranu životů nebo majetku, musí se jednat rychle,“ poznamenala starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).

Například v Praze 7 situaci řeší gumovými bariérami. Záchranné složky je mohou přejet. Konkrétně v Holešovicích tento týden přibyly další desítky sloupků. Mají například bránit tomu, aby řidiči parkovali v křižovatce. Radnice chtějí sloupky používat dál. A to hlavně před školami nebo nepřehlednými přechody.