Zemřel senátor Roman Kraus

Ve věku 69 let zemřel brněnský senátor, dlouholetý člen ODS, lékař a bývalý ředitel fakultních nemocnic v Brně Roman Kraus. Občanská demokratická strana to oznámila na svém webu. Důvodem byla plicní embolie, uvedl místopředseda jihomoravské ODS Jiří Crha. Premiér a předseda ODS Petr Fiala na síti X uvedl, že je to velká ztráta pro ODS i českou politiku a vyjádřil upřímnou soustrast rodině.