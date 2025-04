Telefony používám tak, aby se mi do nich nikdo nemohl nabourat, říká Síkela

Rozhovor s eurokomisařem Jozefem Síkelou při jeho cestě do USA

Eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela (STAN) přijel do Washingtonu na zasedání MMF a Světové banky. Podle zdrojů Financial Times doporučila Evropská komise vysoce postaveným úředníkům používat jednorázové telefony kvůli obavám z americké špionáže. Síkela ale řekl, že je v USA se všemi svými telefony a používá je způsobem, aby se mu do nich nikdo nemohl nabourat. Také ujistil, že data je potřeba chránit. V rozhovoru se zpravodajem ČT Bohumilem Vostalem nejprve odpovídá na otázku, kde vidí příležitosti pro EU v oblasti mezinárodního partnerství, když se zdá, že USA uvolňují scénu.