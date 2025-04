Úředníci EU mají jezdit do USA jen se starými telefony, píší Financial Times

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , Financial Times

Evropská komise vydala zaměstnancům, kteří cestují do Spojených států, kvůli obavám ze špionáže nové pokyny – mají si s sebou vzít jen staré tlačítkové telefony a obyčejné notebooky, napsal list Financial Times (FT). Jde přitom o opatření, které bylo tradičně vydáváno spíše v souvislosti s cestami do Číny, podotýká. Do USA směřuje příští týden i český eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela (STAN).

Členové Komise a úředníci unijní exekutivy míří do Spojených států na jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky. Pokyny, které dostali, mají podle zdrojů listu FT kopírovat opatření běžně používaná při cestách na Ukrajinu a do Číny. Do těchto zemí unijní úředníci nevozí standardní počítačové a elektronické vybavení ze strachu z ruského či čínského sledování. „Obávají se, že by se USA mohly dostat do systémů Komise,“ zdůvodnil jeden ze zdrojů nově vydané opatření. Zacházení se Spojenými státy jako s potenciálním bezpečnostním rizikem podle britského deníku ukazuje, jak se vztahy mezi oběma stranami zhoršily od lednového návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Evropsko-americké vztahy Americký prezident pronesl na adresu Bruselu v uplynulých týdnech množství obvinění, například několikrát zopakoval, že EU Spojené státy ekonomicky zneužívá a také zmínil, že Evropa odmítá kupovat americké potraviny a automobily. Evropská unie minulý týden ve čtvrtek oznámila, že o devadesát dní odloží platnost protiopatření schválených kvůli americkým clům. Reagovala tak na rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, kterým Spojené státy rovněž s okamžitou platností odložily o devadesát dnů tarify ve výši dvaceti procent na dovoz z EU, i když v platnosti zůstalo desetiprocentní clo. Rovněž stále platí 25procentní cla na dovoz produktů z oceli a hliníku a stejně vysoké tarify na automobily.

Rozpory panují ve vztahu se Spojenými státy i kvůli ruské agresi na Ukrajině. Trump se již několikrát ostře opřel do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nedávno například znovu naznačil, že válku začal právě Zelenskyj. V únoru 2022 však otevřenou invazi na Ukrajinu provedla Moskva. V rozporu s odhady západních zemí, podle nichž ve válce zemřely a utrpěly zranění statisíce lidí, Trump rovněž prohlásil, že si vyžádala miliony mrtvých, a to kvůli třem lidem. Na prvním místě zmínil ruského vládce Vladimira Putina, jako druhého bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, který podle něj nevěděl, co se děje, a třetího Zelenského. „Transatlantická aliance skončila,“ okomentoval současné dění jeden z unijních zdrojů, které citoval deník FT. List požádal o reakci i americké úřady, zatím neúspěšně. Evropští komisaři v USA Mezi Bruselem a Washingtonem pokračují v posledních týdnech citlivé rozhovory týkající se řady oblastí, kde by jedna či druhá strana ráda získala informace o svém protějšku. V pondělí jednal ve Washingtonu eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič, který se snaží vyřešit napětí v obchodních vztazích.