Všechny žadatele o dávku čeká majetkový test, plánuje Jurečka

před 6 m minutami | Zdroj: ČTK

Všichni žadatelé a příjemci peněz od státu na bydlení, živobytí a děti budou muset po dávkové revizi od pololetí příštího roku dokládat svůj příjem i majetek. Úřad práce bude pro nárok domácnosti na podporu zohledňovat jejich nemovitosti, automobily i úspory. Chystaný majetkový test představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj má opatření zajistit vyšší adresnost pomoci a její vyplácení potřebným. Dosud se majetková situace hodnotila jen u lidí, kteří žádali o pomoc v hmotné nouzi. Dávková reforma má nahradit čtyři dosavadní příspěvky jedním.

„V současné době se majetkový test provádí jen u hmotné nouze. Paradoxně testujeme lidi s nejnižšími příjmy. Netestujeme ty, kteří mají majetek a vyšší příjem... Zavádíme tuto novinku nad rámec žadatelů o pomoc v hmotné nouzi. Na západ od nás je majetkový test běžný i u příspěvku na péči a dalších záležitostí. Chceme vědět, že peníze jdou tam, kam je potřeba,“ uvedl Jurečka. Hodnocení majetkové situace všech žadatelů o novou dávku označil za „historický krok“ a posun v poskytování cílené podpory. Po reformě by úřady práce mohly od příštího července začít vyplácet místo příspěvků a doplatků na bydlení, příspěvků na živobytí a dětských přídavků novou dávku státní sociální pomoci. Podpora by se měla lišit pro domácnosti s příjmem do 1,43násobku životního minima a nad něj. Žadatelé by mohli mít nejvýš dvě nemovitosti. V jedné by museli bydlet.

Druhou by museli do tří let prodat. Pokud by si ji ponechali, neměli by po tříleté lhůtě nárok na pomoc od státu. Úřad práce se zaměří i na auta. Vozidlo by mohl mít každý dospělý v rodině. Úspory mají být do 200 tisíc až 400 tisíc korun podle počtu členů domácnosti. Nespadá do nich ale spoření se státním příspěvkem, tedy stavební či penzijní, podotkl ministr. Informace získané z katastru Informace o bytech, domech či chatách a chalupách by úředníci měli získat z katastru nemovitostí, o autech pak z rejstříku vozidel. V bankovním kontu by podle zástupců ministerstva práce sledovali zůstatek, ne pohyb na účtu. Nutný bude souhlas žadatele. „Vedli jsme debaty o šíři majetkového testu. Jdeme cestou základního kroku, který bude jednoduchý a nebude se moc větvit – proto bydlení, auto. Nebavíme se o tom, zda nemá člověk třeba pole, lesy, rybníky, sbírku motocyklů či zemědělské techniky,“ uvedl ministr. Dodal, že je možné v budoucnu případně pravidla upravit.