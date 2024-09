Příspěvky na péči by se díky novele mohly vyřizovat rychleji

Příspěvky na péči, stejně jako některé další dávky, by mohl vyřizovat jen jeden úřad – sociální správa. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) si od změn slibuje zkrácení lhůt. „Celé to i zdigitalizujeme, bude možné o příspěvky žádat i přes klientskou zónu Jenda,“ informoval Jurečka.

Cílem resortu je dostat celý proces do dvou měsíců. Takový termín by byl přijatelný i pro opoziční hnutí ANO. „Když se rodina dostane do té situace, kdy má doma velmi nemocného člověka, který má před sebou třeba pár týdnů nebo pár měsíců, tak se toho příspěvku nemusí vůbec dočkat a zůstává úplně bez prostředků,“ upozornil místopředseda sněmovny Aleš Juchelka (ANO).

U takových případů by měl být příspěvek přiznán ještě rychleji na základě vyjádření specialisty, třeba onkologa. „Na základě jeho rozhodnutí by do patnácti dnů mohl být přiznán příspěvek na péči ve třetím stupni po dobu dvanácti měsíců,“ uvedl Jurečka.

Pět měsíců čekání

Aktuálně lidé, kteří jsou závislí na pomoci druhých, čekají na přiznání příspěvku řadu měsíců. Podobně jako Eva a Petra Chmelovy. Evě začátkem roku lékaři diagnostikovali demenci s Lewyho tělísky spojenou s Parkinsonovou chorobou. Její dcera Petra se k ní proto přistěhovala a požádala o příspěvek, který dorazil po pěti měsících.

Pobírat bude příspěvek v prvním stupni, tedy 880 korun měsíčně. Pokud by se zdravotní stav zhoršil, musela by Petra Chmelová opět podat žádost. Pokud by byla v budoucnu možnost podat ji on-line, ráda by jí využila.