Lipavský požádal o ukončení členství u Pirátů, předá Fialovi demisi

Jan Lipavský požádal o ukončení členství v pirátské straně. Potvrdil zároveň, že v úterý jako ministr zahraničí předá svoji demisi premiérovi Petru Fialovi (ODS). Oznámil to dosavadním spolustraníkům na jejich internetovém fóru. Také ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) předpokládá, že by mohl ve funkci skončit v příštích čtrnácti dnech.

Lipavský, který byl členem Pirátů od podzimu 2015, uvedl, že respektuje výsledky hlasování členské základny o konci Pirátů ve vládě. S odchodem strany do opozice se ale neztotožňuje a v některých ohledech se s ní názorově rozchází, poznamenal. „Stejně tak se neztotožňuji s řadou věcí, které zazněly minulý týden na tiskové konferenci ve sněmovně. Proto přistupuji k tomuto kroku,“ dodal.

Poté, co Fiala oznámil návrh na odvolání pirátského šéfa Ivana Bartoše z vlády kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení, například poslankyně Olga Richterová řekla, že slabý premiér podlehl kmotrům. Podle šéfa poslanců Jakuba Michálka tlačila premiéra k tomuto kroku část občanských demokratů, a to i slovy o jeho konci.

„Děkuji Pirátům za všechny příležitosti, které jsem díky nim získal. Děkuji také za celou řadu osobních přátelství a nezapomenutelných zážitků. Vždy jsem si vážil otevřené vnitrostranické diskuse, do které jsem rád vstupoval, promítal do ní své představy o fungování středové a liberální strany, a to včetně snahy o zásadní reformu vnitřního fungování,“ dodal Lipavský směrem k členům strany.