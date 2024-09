Informace o tlaku na premiéra měl Michálek ověřené, tvrdí Bartoš

Bartoš uvedl, že se na úterním ranním setkání s Fialou bavili o povolební i politické situaci, stejně jako o digitalizaci stavebního řízení, kdy prý Bartoš premiérovi popisoval, v jaké je fázi, jak posílil tým či jaké další fáze přicházejí. Podle Bartoše se politici po schůzce rozcházeli s tím, že pokračují dál.

„Žádným způsobem,“ odpověděl Bartoš na otázku, zda premiér naznačil, že by měl skončit. Během pozdějšího telefonátu mu to prý oznámil velmi „distingovaně“ a zdůvodnil to právě digitalizací. Bartoš se prý po tomto oznamujícím telefonátu už neptal na podrobnosti a důvody tohoto rozhodnutí.

Vyjádření Fialy a dalších lídrů Spolu, že nikdo Piráty z vlády nevyhazuje, jen chtějí vyměnit ministra odpovědného za digitalizaci, označil Bartoš za alibistické. „ODS nás vykopla z vlády, tak to je,“ prohlásil s tím, že takový způsob jednání mu nepřijde „gentlemanský“ ani „korektní“. Mluvil o překvapení.