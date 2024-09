Odvolání Bartoše je logický krok, zní z koalice i opozice

„To jediné, co si starostové, úředníci a občané přejí, je, aby digitální řízení konečně fungovalo. Pokud tomu dnešní (úterní) rozhodnutí premiéra Fialy pomůže, bude to jedině dobře. V takovém případě musí jít personálie stranou,“ uvedl na síti X předseda poslaneckého klubu koaliční TOP 09 Jan Jakob. O tom, zda by Piráti měli odejít z vlády, ale nechtěl později ve vysílání ČT spekulovat.

Předseda ANO Andrej Babiš napsal, že problémem kabinetu nejsou Piráti, ale slabý premiér. „Ivana Bartoše měl odvolat už dávno, protože způsobil obrovské škody nefunkční digitalizací,“ míní. Odvolat měl Fiala podle expremiéra už dříve i další ministry. „Neudělal nikdy nic a teď to Ivanu Bartošovi ani nebyl schopný říct do očí,“ dodal Babiš.

První místopředseda opozičního ANO Karel Havlíček rozumí návrhu na odvolání Bartoše pro selhání ve stavebním řízení. „Šílené je to, že to Petr Fiala udělal až po politickém fiasku Pirátů v krajských volbách a následné rezignaci Ivana Bartoše z čela Pirátů,“ podotkl.

„Na jednu stranu je to překvapení, protože jsem byl přesvědčen, že vláda se bude držet přisátá na ministerstva a že vlastně nikdo neodstoupí až do konce. Na druhou stranu si myslím, že je to logický krok potom, co sám premiér řekl, že Ivan Bartoš nesplnil očekávání, která nejenom vláda, ale vlastně občané a stavební průmysl v digitalizaci stavebního řízení měli,“ prohlásil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Faktem podle něj je, že Piráti s vicepremiérem pro digitalizaci nesplnili to, proč do vlády šli. „A ty výsledky nemají,“ upozornil Radim Fiala.