Piráti neměli utíkat z boje, míní Lacina. Podle Gregorové šlo o zradu důvěry

Události, komentáře: Jan Lacina (STAN), Vlastimil Válek (TOP 09), Jan Skopeček (ODS), Petr Hladík (KDU-ČSL), Markéta Gregorová (Piráti) (zdroj: ČT24)

Zástupci vládní koalice řešili v debatě Událostí, komentářů situaci kolem odchodu Pirátů z kabinetu. Shodli se na tom, že Piráty z vlády nikdo nevyhazuje. Podle místopředsedy STAN Jana Laciny neměli tak snadno utíkat z boje. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) řekl, že ho situace trápí i kvůli tomu, že na resortech končí i náměstci, kteří odváděli skvělou práci. Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) zopakovala, že odchod není dobrovolný, ale po způsobu Bartošova odvolání to nešlo jinak. Podotkla také, že se Bartoš nechal natlačit do uspěchanosti a že měl ve vládě více „dupat“.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) zmínil, že lidovcům se v minulosti stalo, že jim premiér vyhodil předsedu, ale strana přesto zůstala v koalici. „Není to situace, která je v našich dějinách poprvé.“ Lacina připomněl, že Jiří Čunek (KDU-ČSL) dvakrát opouštěl jako předseda koaliční strany vládu, ale strana v ní zůstala, stejně tak Radek John jako předseda Věcí veřejných a také Andrej Babiš (ANO) v koaliční vládě s Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). „ANO tehdy zůstalo, čili ten precedens tady máme mockrát. Podle mě Piráti měli zůstat ve vládě, měli to s námi dohrát do devadesáté minuty, neměli utíkat z boje. Nemyslím si, že by to bylo dobré rozhodnutí pro vládu i pro Českou republiku,“ dodal Lacina.

Skopeček: Nedůstojný styl odcházení Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) zmínil, že Piráti odešli dobrovolně. „Premiér musel tušit, že když se odvolává předseda strany, tak odejde celá politická strana,“ podotkl s tím, že ale nabídku, aby pokračovali, měli a jejich rozhodnutí je třeba respektovat. Dodal také, že nikdo v historii neodešel z vlády „tak nedůstojným stylem, jakým odcházejí oni“. Narážel na tiskovou konferenci, na které zástupci Pirátů nařkli právě Skopečka, hejtmana Martina Kubu, ministra dopravy Martina Kupku a ministra financí Zbyňka Stanjuru (všichni ODS), že na údajné schůzce nutili premiéra k odvolání Bartoše. Hovořili také o kmotrech. Podle Skopečka lhali v přímém přenosu a některá nařčení mají zastřít to, že ministr nezvládl jeden z klíčových projektů na resortu pro místní rozvoj. Podotkl, že problémy s digitalizací jsou i na jiných resortech, ale žádný nezpůsobil to, že hrozí zadrhnutí stavebního řízení, což označil za vážný problém, který bude přesahovat do ekonomiky. „Myslím, že by ani panu ministrovi Bartošovi nikdo nevyčítal, pokud by systém spustil se zdržením. Vláda ho vyzývala, jestli je to opravdu připravené natolik, aby ostrý start mohl začít. Já bych očekával, že pokud to připravené nebylo, tak si mohl pan ministr Bartoš vymínit zpoždění a lepší přípravu, aby ve chvíli spuštění nezpůsoboval kolaps.“

Gregorová: Bartoš měl víc dupat Gregorová oponovala, že odchod nebyl dobrovolný, šlo podle ní o zradu důvěry. Opakovaně také podle ní ohledně stavebního řízení zaznívají nepravdy. „Drtivá většina stavebních povolení se vydává ve starém režimu, postupně se digitalizuje, tudíž tady nehrozí zastavení nebo zaseknutí stavebního řízení, ta stále běží,“ podotkla s tím, že po internetu kolovaly manipulativní tabulky. „I NERV uvedl, že jsou manipulativní. Stavební povolení se podávají ve stejných číslech jako doposud.“ Dodala, že například na ministerstvu práce a sociálních věcí se v minulosti zpožďovala vyplácení důchodů a některých dávek, což jí přijde jako daleko větší problém. Gregorová připustila, že Bartoš udělal chybu, když se „nechal natlačit do uspěchanosti“. „Byla tam tendence říkat, že do třetího čtvrtletí 2024, aby se neohrozilo financování z Národního plánu obnovy a vyhnuli jsme se pokutám, to musí být spuštěno. Domnívám se, že měl mnohem víc bít na vládě na poplach,“ podotkla. Bartoš se podle ní neměl nechat „šikanovat“, například v případě prověřování od antimonopolního úřadu. „Neustále se to odkládalo a to ho dostalo do časového presu, takže asi měl víc dupat.“