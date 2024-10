Rakušan: Z odchodu Pirátů nemám radost

Starostové kandidovali s Piráty ve sněmovních volbách společně i proto, že jim fungovala ideová příbuznost. Rakušan v této souvislosti zmínil, že obě strany vzájemně chápou důvody, proč Piráti z vlády odcházejí a na druhé straně proč Starostové zůstávají. Netěší ho, pokud Piráti odejdou do opozice (to Piráti potvrdili hlasováním v pondělí večer, pozn. red.), nicméně nechce riskovat delší vládní krizi.

„Všichni jsme viděli, jak dopadly krajské volby, senátní volby taky žádná velká sláva, byť jsme nedopadli tak špatně, ale v globále nic dobrého, a kdyby teď Starostové a nezávislí začali odcházet z vlády, tak my opravdu definitivně a fatálně způsobíme to, že tady do několika měsíců máme předčasné volby. A myslím si, že aby parlamentní volby dopadly jinak, tak si to musíme za ten rok sakra hodně odpracovat,“ poznamenal Rakušan.

Má vláda žádat o důvěru?

Zhodnotil také, že atmosféra uvnitř vládní koalice až do událostí minulého týdne byla lidsky příjemná. Věří, že i přes slovní přestřelky budou Starostové s Piráty i nadále spolupracovat.

Rakušan by se nebál za STAN požádat o důvěru sněmovnu. „Na druhou stranu z těch procedurálních důvodů jsem slyšel argumenty, že zůstává stále stejné programové prohlášení a podobně. Co spíše očekávám, že se stane, a opozice už to avizuje, že stejně projdeme nějakým hlasováním o tom, jestli vláda má nějakou důvěru už jenom tím, že opozice má asi v plánu vyslovovat nedůvěru této vládě,“ řekl.