Bartoš: Piráti opustí vládu v úterý

Piráti podle jejich končícího předsedy, vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše opustí vládu i koalici v úterý po jednání poslaneckého klubu, kdy také podají demisi ministři zahraničí Jan Lipavský a pro legislativu Michal Šalomoun. Bartoš to v neděli uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce. Bartoše premiér Petr Fiala (ODS) odvolal z vlády k pondělku, kdy skončí také vnitrostranické hlasování Pirátů o odchodu z kabinetu.

„Je to tak,“ odpověděl Bartoš na dotaz, zda Piráti koaliční kabinet opustí. „Když vyhodíte z vlády předsedu strany po telefonu, tak strana asi nemůže reagovat jinak,“ dodal. Podle něj výsledky vnitrostranického hlasování v úterý projedná klub Pirátů a následně podají demisi zbývající pirátští ministři Šalomoun a Lipavský. Bartoš se chce následně sejít s ostatními koaličními partnery.

Bartoš v pořadu Otázky Václava Moravce diskutoval o obsazení postu vicepremiéra pro digitalizaci s předsedkyní poslaneckého klubu hnutí ANO Alenou Schillerovou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), který to nepovažuje za potřebné.

„Nemyslím si, že to může zůstat neobsazeno. Je to dáno i v kompetencích, které jsou tomu přiřčeny,“ míní Bartoš. „Já si myslím, že by některý člen vlády měl přijmout tuto kompetenci být vicepremiér pro digitalizaci,“ doplnil.

Podle něj je struktura této funkce postavená způsobe, aby ho mohl nahradit další jiný člen vlády. Bartoš přiblížil, že na Úřadu vlády je tým lidí, kteří pracují na velkých koordinačních projektech, zapojení knihoven do vzdělávání a podobně.