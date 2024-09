Fiala chce, aby do středy bylo jasno o koalici

Premiér Petr Fiala (ODS) chce, aby nejpozději do středy bylo úplně jasno o podobě koalice, do čtrnácti dnů má být kabinet úplný, funkční a akceschopný. Řekl to v televizi CNN Prima News. Předseda vlády nevyloučil možnost, že by se při odchodu Pirátů z vlády zrušil post ministra pro legislativu. Ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zahraničí by si mohly v takovém případě rozdělit hnutí STAN a ODS. Označil také za chybu, že ODS před krajskými volbami nevedla i celostátní kampaň. Podzimní volby nedopadly, jak by si přál.