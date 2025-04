Česko opět splňuje kritérium pro přijetí eura. Politikům se do toho ale nechce

Česko loni zpomalilo tempo svého zadlužování víc, než vláda očekávala. Schodek veřejných financí poklesl podle statistiků ze 3,8 na 2,2 procenta HDP. To znamená, že Česká republika znovu začala plnit klíčové kritérium pro přijetí eura. Strany, které mají ve sněmovně jasnou většinu, ale zavést unijní měnu ani v příštím volebním období nechtějí.

Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) 6. ledna oznámili výši schodku státního rozpočtu za minulý rok, a to 271,4 miliardy korun. Deficit celých veřejných financí, do kterého stát počítá i rozpočty obcí, krajů a dalších veřejných institucí, byl ale o čtyřiadevadesát miliard nižší a dosáhl 177 miliard.

Vláda se na zavedení eura neshoduje

Současná česká vláda se na přístupu ke společné evropské měně neshoduje. Zatímco Starostové, KDU-ČSL a TOP 09 euro podporují, ODS je k jeho zavedení velmi zdrženlivá. Podle únorového průzkumu pro iRozhlas totiž podporuje v Česku zavedení eura necelá čtvrtina lidí. Skoro tři čtvrtiny jsou proti.

„Pokud se to číslo nezvýší aspoň nad padesát procent, tak si myslím, že to není reálné. Co je ale důležité, že díky našemu hospodaření ta debata už je opravdu vážná a reálná,“ řekl Stanjura.

„Podle nás ekonomická výhodnost byla prokázaná již před více než deseti lety, v době, kdy přijímalo euro například Slovensko,“ poznamenal místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09).

„Pojďme přijmout euro, přináší to jednodušší obchodní styk se zeměmi, přináší to nižší transakční náklady. V kontextu posledních událostí si myslím, že i spoustě občanů je jasné, že k větší integraci Evropy by mělo docházet,“ řekl předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).