Vláda zavedení eura do voleb řešit neplánuje, ANO a SPD ani po nich

To se ale minimálně do konce volebního období nestane. Zatímco loni prezidentova výzva vyústila v první větší vládní krizi , teď koaliční strany jednohlasně trvají na tom, že žádné konkrétní kroky k jednotné evropské měně už smysl nemají.

Pavel ve svém novoročním projevu , stejně jako v tom loňském, přijetí eura podpořil. „Celková ekonomická situace našeho státu není špatná. I kdybychom ještě za několik let neměli stejné platy jako v Německu, jistě by naši budoucí prosperitu podpořilo i to, kdyby byly stejně jako v Německu vypláceny v evropské měně,“ řekla hlava státu.

„Rozhodnutí by mělo být přijato ideálně na začátku mandátu některé z příštích vlád tak, aby celý proces vedl stejný kabinet,“ míní šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS). „Do konce volebního období zbývá devět, deset měsíců, takže to opravdu není realistické. Ale bavme se o tom, co v dalším volebním období chceme udělat,“ souhlasí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Pokud jde o další kroky, tak se budeme řídit doporučením NERVu, který vládě mimo jiné doporučil, aby Česká republika v ERM II byla co nejkratší dobu. Rozhodnutí o euru by tak vzhledem k délce celého procesu měla provést jakákoliv vláda na začátku svého mandátu, a nikoliv na jeho konci,“ podpořil Stanjurova slova premiér Petr Fiala (ODS).

Loni zavedení eura vládní koalici štěpilo. STAN, TOP 09 a lidovci by ho rádi zavedli, ODS je zdrženlivější.

Bez termínu přijetí eura nemá také podle NERVu cenu vstupovat do systému směnných kurzů ERM II. K co nejrychlejšímu plnění kritérií se vláda přitom zavázala v programovém prohlášení. „Jedno je právě stabilizace kurzu eura, systém ERM II, myslíme si, že bychom to splnit měli, ale vzhledem k tomu, že zkrátka společná politická vůle není, se toho budeme asi muset zříci,“ podotkl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

„Já si beru za domácí úkol a mám k tomu jakýsi mandát, abych přesto jednal v Bruselu s příslušnými lidmi o tom, jaké by byly případně podmínky pro vstup do ERM II, ale budou to neoficiální oťukávací rozhovory, žádný oficiální vládní krok se už nestane,“ dodal.

Vládní koordinátor pro euro stále chybí

Kabinet po apelu prezidenta nezměnil ani názor na jmenování vládního koordinátora pro přijetí eura. Koaliční Starostové obsazení postu prosazovali neúspěšně. „Bylo by zcela předčasné jmenovat zmocněnce. V okamžiku, kdy se vláda rozhodne, přijme politické rozhodnutí, tak pak bude určitě nutné koordinovat všechny kroky se vstupem do eurozóny spojené,“ vysvětluje předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Podle Svazu průmyslu a dopravy je ale pozice národního koordinátora zásadní. Mohl by vysvětlovat, co by nová měna přinesla. „Česká ekonomika je exportně orientovaná a neustálé výkyvy kurzů mezi eurem a korunou jsou pro české exportéry obrovským problémem, který by zmizel, kdybychom euro konečně přijali,“ vysvětluje viceprezident svazu Radek Špicar.

Z opozice jsou pro euro jen Piráti

Zavedení společné evropské měny nemá ale podporu ani v parlamentu. Ze sněmovní opozice by pro byli pouze Piráti. „Určitě bychom chtěli pohnout s přípravou a připravit vstup do systému ERM II,“ potvrdil předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.