S přijetím eura by se mělo ještě čekat, míní Michl

Guvernér Michl se nechal slyšet, že pokud dojde k rozhodnutí přijmout unijní měnu, ČNB je připravená. „Jakmile se politická garnitura shodne a zavelí, tak my jako ČNB vytvoříme podmínky k přijetí nové měny,“ avizoval.

Promluvil i o svém názoru na vstup do eurozóny. Michl si myslí, že by se s přijetím eura mělo ještě nějakou dobu čekat. Česku by přál, aby před vstupem do eurozóny mělo silnější korunu a výší platů se přiblížilo k Německu.