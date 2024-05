168 hodin: Podnikatelé chtějí euro, kurz jim ztěžuje plánování a nese ztráty

Zástupci českých podnikatelů požadují zavedení eura. Česká měna je pro ně nevýhodná například kvůli drahým korunovým úvěrům. Nejasný vývoj kurzu jim komplikuje plánování a může přinést i vysoké ztráty. S převody měn se navíc pojí zbytečné náklady, které by firmy mohly investovat do modernizace nebo do mezd zaměstnanců, řekl předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v pořadu 168 hodin.