Solární elektrárny v EU loni poprvé vyrobily víc energie než ty uhelné

Podíl solární energie na výrobě elektřiny v Evropské unii byl loni s jedenácti procenty poprvé vyšší než podíl uhelných elektráren, které vyprodukovaly necelou desetinu celkového energetického mixu. Ve zprávě to uvedl výzkumný institut Ember. Loni dále klesal celkový podíl energie z fosilních zdrojů, naopak ty obnovitelné dosáhly dosud nejvyššího podílu 47 procent na celkové výrobě.

Zatímco v roce 2023 se v EU vyrábělo z obnovitelných zdrojů – větru, vody, slunce a biomasy – 44,8 procenta energie, loni to bylo už 47,3 procenta celkového mixu. Nejvíce se na nárůstu podepsalo rozšiřování solárních zdrojů, jejichž podíl vzrostl z 9,3 na 11,1 procenta.

Analytik: Fosilní paliva ztrácejí v EU vliv

EU se snaží podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů v rámci své klimaticky odpovědné politiky. Řada unijních zemí včetně Francie či Česka však v posledních letech prosadila vstřícný přístup Unie vůči jádru, které je nyní bráno jako zdroj, jímž je možné nahrazovat uhelné nebo plynové elektrárny.

Zpráva zdůrazňuje i strategický význam této změny. „Za pět let platnosti evropské Zelené dohody je nárůst výroby elektřiny z větrných a solárních elektráren hlavní příčinou poklesu její výroby z fosilních zdrojů. Bez větrné a solární kapacity přidané od roku 2019 by EU dovezla o 92 miliard metrů krychlových fosilního plynu a o 55 milionů tun černého uhlí více, což by stálo 59 miliard eur.“