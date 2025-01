ŽIVĚ: Senát posoudí smlouvu s Vatikánem

Mezi hlavní body čtvrtečního programu senátorů patří smlouva mezi Českem a Vatikánem a novela vysokoškolského zákona. Tu by měli senátoři podle doporučení z výborů vrátit sněmovně bez zavedení hlídačkovného, tedy příspěvku, které by školy měly platit vysokoškolačkám na hlídání jejich dětí.

Hlídačkovné by mělo podle poslanecké úpravy činit polovinu minimální mzdy, aktuálně zhruba 10 500 korun měsíčně. Odpůrci jej chtějí začlenit do rodičovského příspěvku. Vysokoškolská novela má především upravit podmínky studia doktorandů včetně jejich lepšího ohodnocení. Současně má uzákonit akreditační úřad jako samostatnou právnickou osobu s větší nezávislostí na ministerstvu školství. Úřad by měl od července nově akreditovat i programy vyšších odborných škol, které by podle chystané úpravy školského zákona mohly nabízet i kratší studijní programy než dosud.

Smlouva s Vatikánem vzbuzuje kontroverze kvůli pasáži o zpovědním tajemství a jeho nositelích. Dohoda uvádí, že Česko zpovědní tajemství uznává a že pastorační pracovníci mají právo obdobné zpovědnímu tajemství „za podmínek stanovených zákonem“. Podle kritiků by okruh pastoračních pracovníků mohla církev rozšiřovat a obcházet tak povinnost hlásit trestné činy.

Předseda senátorského klubu SEN 21 a Piráti Václav Láska kvůli tomu chce, aby Ústavní soud přezkoumal soulad smlouvy s ústavním pořádkem. V zahraničním výboru pro to ale podporu nenašel. Senátní ústavně-právní výbor doporučil smlouvu schválit, stejně jako sněmovní výbory. Oběti sexuálního zneužívání v církvi ve středu znovu požádaly senátory a senátorky, aby smlouvu s Vatikánem neschválili, nebo aby alespoň podpořili návrh na její přezkoumání Ústavním soudem.