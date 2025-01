Část senátorů chce smlouvu s Vatikánem poslat Ústavnímu soudu

V listopadu 2008 Ústavní soud rozhodoval o souladu Lisabonské smlouvy s ústavou ještě před tím, než ji schvaloval Senát. Podobný předběžný přezkum nyní chce část senátorů v případě smlouvy Česka s Vatikánem. Musela by s tím však souhlasit nadpoloviční většina horní komory.

Baxa: Návrh bychom projednali přednostně

Někteří senátoři se ještě rozhodují, jestli přezkum podpoří už před schvalováním horní komorou, nebo až poté, co by smlouvu případně schválila. „Obecně jsem pro přezkoumání Ústavním soudem. Otázkou je, jestli před, nebo po,“ uvedl předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí Jan Sobotka (STAN).

„Text smlouvy opravdu nerozšiřuje zpovědní tajemství na další osoby, je to přímo v souladu s trestním zákoníkem a občanským soudním řádem,“ je přesvědčen předseda klubu senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS).

Šéf Ústavního soudu Josef Baxa ujišťuje, že by případný návrh senátorů na přezkum projednal soud přednostně. „Jsou to věci, kde – jak se říká – všeho necháme, pokud taková věc přijde, protože je to vlastně předběžná kontrola ústavnosti. Ratifikační proces nemůže být dokončen,“ vysvětlil.