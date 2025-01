V Karlovarském kraji kvůli ledovce přibývá nehod, zavřená je D6

Drobný déšť padající na promrzlé silnice způsobuje ve čtvrtek ráno v Karlovarském kraji ledovku. Policisté od 7:30 evidují dvě desítky nehod, většinou bez zranění. Policisté i silničáři vyzývají řidiče, aby byli velmi opatrní. Pozor by si ale měli dát i chodci, ledovka vzniká i na chodnících. U Kynšperka nad Ohří je kvůli nehodě uzavřená dálnice D6 ve směru na Cheb.

„Od dnešního (čtvrtečního) rána, respektive od 07:30, evidujeme zejména na Sokolovsku a Chebsku zhruba dvacet dopravních nehod. Hlavní příčinou je ve většině případů hlavně zledovatělá pozemní komunikace. K dopravním nehodám došlo na dálnici u Kynšperka, v Chebu, v Lubech, v Chodově, ve Františkových Lázních či v Mariánských Lázních. Na Karlovarsku zatím neevidujeme žádnou dopravní nehodu,“ uvedl kolem osmé ráno krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Nehody přibývají i ve městech, v Chebu policisté řeší tři, tři jsou ve Františkových Lázních, další nehoda je v Chodově.

Zatímco v noci klesly teploty v Karlovarském kraji k minus osmi stupňům Celsia, po sedmé hodině ranní se od západu začala nasouvat oblačnost, z níž mrholí. Na promrzlých silnicích a chodnících déšť rychle mrzne. Nejčastěji se nehody vyskytují na Mariánskolázeňsku a Chebsku. Nehoda se zraněním se ráno stala i na dálnici D6 u Kynšperka, kde dvě osobní auta skončila ve svodidlech. Další nehoda se zraněním je na I/21 u odbočky na Lázně Kynžvart.

Situace by se mohla zlepšit kolem poledne. Podle meteorologů by v tu dobu měl přecházet na horách déšť do deště se sněhem nebo sněžení. Odpoledne od západu čekají meteorologové ustávání srážek, později i částečné protrhávání oblačnosti a již jen ojediněle přeháňky, nad 500 metrů sněhové. Nejvyšší teploty mají být jeden až čtyři stupně Celsia.