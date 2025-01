Libavou trápí uran v pitné vodě. Plánuje napojení na Kružberskou přehradu

V pitné vodě v Libavé je nadlimitní množství uranu. Armáda, která ji obci dodává, chystá modernizaci úpravny vody. Do té doby musí místní používat balenou. Potíže tamní obyvatelé řeší už šest let. Obec proto začala zvažovat obnovení dodávek z Kružberské přehrady. Z tohoto vodního zdroje ji odebírala do roku 2012.

Žerníčkovi mají dvě malé děti, pro lahve s pitnou vodou musí chodit na úřad každé tři dny. „Krom mytí nádobí a praní používáme balenou vodu na všechno, i na vaření, ale hlavně na pití,“ řekla Markéta Žerníčková. Uran je nebezpečný hlavně pro ledviny. Nejvíc škodí malým dětem, kojícím matkám a starým lidem. Opatření proto musela přijmout i místní školní jídelna. „Balenou vodu používáme do polévek a omáček. K přímé spotřebě dáváme, pokud máme dostatečně množství, což máme, tak celou. Do brambor a těstovin dáváme půl na půl, čímž snižujeme množství toho uranu,“ popsala vedoucí školní jídelny Monika Nová. Za zvýšenou koncentrací jsou už nasycené filtry na úpravně vody. Armáda přislíbila nákup nových. „K samotné výměně by pak mělo dojít již v průběhu února, a to s ohledem na speciální povahu filtračního materiálu a s ním spojenou dostupnost. Do té doby byla hygienická stanice požádána o dočasné stanovení mírnějších hygienických limitů, čemuž do konce února vyhověla,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany David Šíma.