Koaliční neshody ohledně eura trvají, opozice volá po referendu

ČT24, ket

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Události: Spory o euro v koalici trvají (zdroj: ČT24)

Vláda se poprvé po dohodovacím řízení kvůli zmocněnci pro euro věnovala možnému připojení se ke společné měně. Konkrétní termín pro tento krok ani pro vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II ale nestanovila. Na základě koaliční dohody vyzvala Národní ekonomickou i Legislativní radu, aby vyhodnotily dopady.

Kabinet na základě koaliční dohody vyzval Národní ekonomickou radu vlády a také Legislativní radu, aby vyhodnotily dopady případného vstupu do ERM II. Analýza by měla být hotová do konce října. „My se k tomu vrátíme v prvním kvartálu příštího roku, kdy už budeme znát velmi přesné odhady, jak dopadla inflace v Česku, jak dopadla inflace v eurozóně a jak dopadl schodek veřejných financí v roce 2024,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Část vládních politiků by však chtěla debatu o přijetí eura a vstupu do ERM II urychlit, například vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) by se závěry chtěl být seznámen ještě v roce 2024. „Abychom v tom dalším, byť je to rok volební, mohli ten krok zvážit a případně se tím směrem vydat,“ říká. Pro vstup do eurozóny je nutné splnit takzvaná maastrichtská kritéria. Splňovat v takovém případě stát musí maximální míru inflace nebo úrokové míry a také nepřevýšit limit deficitu vůči HDP. Posledním kritériem je kurzová stabilita, která vyžaduje dvouleté členství v ERM II. Podle materiálů, které projednala vláda, aktuálně Česko kritéria nesplňuje.

„(Česká národní banka a ministerstvo financí) nedoporučují, abychom v tomto okamžiku přijali závazné datum vstupu do eurozóny,“ zdůraznil v souvislosti se společným dokumentem obou institucí ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Ještě v tomto volební období by ale vláda mohla podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) vyjednat s Evropskou komisí, kdy a za jakých podmínek vstoupit do mechanismu ERM II. Samotné rozhodnutí by bylo už na další vládě.