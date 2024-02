Ministr Dvořák by chtěl do voleb jednat s Bruselem o podmínkách vstupu do ERM II. Rozhodla by další vláda

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) by chtěl někdy na začátku roku 2025 vyhodnotit, jak Česko plní maastrichtská kritéria pro vstup do eurozóny. Pokud by tomu tak bylo, navrhuje začít jednat s Evropskou komisí o tom, kdy a za jakých podmínek můžeme vstoupit do systému ERM II. Uvedl to v pořadu ČT Týden v politice.

Domluvu s Evropskou komisí udělat bez rizika a následků, o samotném vstupu by rozhodla až příští vláda, řekl Dvořák. Další kabinet by tak nemusel případně proces k přijetí eura začínat od nuly. Zhruba pět až šest let dlouhou proceduru nelze v jednom volebním období stihnout, uvedl. Před sněmovními volbami na podzim roku 2025 by pak Česko mělo rozhodnutí Evropské komise, zda může fungovat v systému ERM II, kterému se také někdy říká předpokoj eura. Dvořák také očekává, že vznikne usnesení vlády, které zaváže Národní ekonomickou radu vlády (NERV) a Legislativní radu vlády, aby do října letošního roku zpracovaly analýzu plnění podmínek pro přijetí eura, výhodnost vstupu a související legislativní otázky. Projednán by měl být i materiál České národní banky o sladěnosti Česka na vstup do eurozóny.