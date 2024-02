Ministr Dvořák nemá v úmyslu zrušit funkci svého zmocněnce pro euro

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nemá v úmyslu nyní zrušit funkci svého zmocněnce pro vstup do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II a přijetí eura Petra Zahradníka. Řekl to v pražském Lichtenštejnském paláci, kde se zúčastnil setkání premiéra Petra Fialy (ODS) se zástupci diplomatických misí v Česku. Za koaliční kompromis by Dvořák považoval obsazení pozice národního koordinátora pro euro. Vládní strany se kvůli Dvořákovu kroku odpoledne sešly na první koaliční dohodovací jednání.