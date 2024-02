ŽIVĚ: Poslanci mají na programu zákon k přípravě úložiště jaderného odpadu

Poslanci by v úterý měli znovu hlasovat o podobě zákona k přípravě výstavby hlubinného úložiště jaderného odpadu. Předlohu jim s úpravami vrátil Senát. Senátoři chtějí doplnit také novelu upřesňující rozsah dokumentů, které posuzuje Hasičský záchranný sbor při povolování staveb. Na programu by mohly být také předlohy v prvním čtení. Patří k nim změna v trestání za přetížené kamiony a ve vymezení znásilnění v trestním zákoníku. Opět se očekávají opoziční snahy o doplnění jejího programu.

V zákonu o přípravě stavby stálého úložiště radioaktivního odpadu chce Senát obnovit podmínku souhlasu obou parlamentních komor s jeho umístěním. Podmínku původně navrhovala vláda, sněmovna ji ale z předlohy vypustila. Vláda by navíc neměla mít podle senátorů jen možnost, ale přímo povinnost stanovit náhrady nad rámec atomového zákona pro obce, na jejichž území se bude úložiště nacházet. Dolní komora senátní úpravy asi přehlasuje.

Do poslanecké novely o požární ochraně navrhl Senát výjimku z rozvržení pracovní doby dobrovolných hasičů, kteří zasahují na základě dohody s obcí o pracích mimo pracovní poměr. Senátoři poukazují na to, že účast dobrovolných hasičů při zásazích není možné z podstaty věci předvídat, a tedy ani plánovat jejich pracovní dobu. Místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) za předkladatele novely se senátní verzí souhlasil.

V prvním čtení by chtěla koalice projednat desítku předloh. Nakolik se tento plán naplní, není jasné. Podle poslanecké novely silničního zákona by řidiči kamionů už neplatili pokuty za to, když se při vysokorychlostním vážení zjistí, že je vůz přetížený. Postih by měl nově směřovat už jen za provozovatelem vozidla.