Premiér nepřiznal podíl v družstevní záložně, situaci chce napravit

Premiér a předseda ODS Petr Fiala ve svých majetkových přiznáních opomněl, že byl vlastníkem podílu v Podnikatelské družstevní záložně, napsal v pondělí web Seznam Zprávy. Předsedovi vlády za chybu hrozí padesátitisícová pokuta. Server uvedl, že informaci zjistil při prověřování podezřelých finančních operací v tomto peněžním ústavu. Premiér uvedl, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Na sociální síti X doplnil, že začal prověřovat, jakým způsobem lze situaci napravit, a požádá o doplnění chybějících informací.

Politici a vysoce postavení státní úředníci musí každoročně odevzdávat majetkové přiznání podle zákona o střetu zájmů. „Až do vašeho dotazu jsem si bohužel neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená nějaký podíl. Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, to mě mrzí,“ reagoval na zjištění serveru Fiala.

Předseda vlády prohlásil, že šlo o běžnou bankovní operaci. „Měl jsem tam účet od června 2015 do listopadu 2020. Peníze jsem uložil ve dvou krocích, nejprve sedm set tisíc a poté 250 tisíc korun. Nevyužil jsem žádné finanční produkty, měl jsem jen účet. Vložení i vybrání peněz proběhlo bezhotovostně bankovním převodem,“ dodal.