Dvořák se jmenováním zmocněnce snaží hrát vnitrokoaliční hru, řekl Skopeček. Chci plnit programové prohlášení vlády, opáčil ministr

Dvořák dále hájil své rozhodnutí tím, že v programovém prohlášení vlády stojí, že naplní maastrichtská kritéria nutná pro přijetí eura, jejichž součástí je i vstup do systému ERM II. „Ten zmocněnec, který byl dnes zmocněn, se jmenuje zmocněnec pro vstup do systému ERM II,“ dodal. Na Skopečkova slova zdůraznil, že hnutí STAN jde o euro už několik let.

Skopeček podotkl, že Dvořák nejmenoval vládního zmocněnce, toho by musel navrhnout ministr financí a následně schválit vláda. „Pan ministr žádného vládního zmocněnce pro euro nejmenoval. Na jednoho ze svých poradců ukázal a snaží se rozehrát tuto vnitrokoaliční hru,“ prohlásil. Podle něj muselo být Dvořákovi jasné, že jeho „partyzánský“ krok vyvolá v koalici pnutí. Hází tím do koaliční spolupráce vidle, řekl Skopeček také, protože tím nahrává opozici, která jinak podle něho mnoho témat ke kritice nemá. „Ve finále tady skutečně nejde o euro, tady jde o pokračování kampaně STAN,“ prohlásil.

Nápad jmenovat zmocněnce vzešel zevnitř ministerstva, řekl Dvořák. „Mně to neměl kdo dovolovat,“ zmínil. Jmenovat si zmocněnce je právo, které využívá řada současných ministrů, řekl, a necítil prý potřebu to někomu ve velkém oznamovat. Mít zmocněnce pro euro se mu zdálo jako potřebný krok vzhledem k tomu, že se STAN nepodařilo přemluvit ostatní koaliční partnery k obsazení funkce koordinátora pro přijetí eura, která je volná od roku 2017.

Premiér Petr Fiala (ODS) kvůli Dvořákovu kroku svolal na základě žádosti jedné z vládních stran koaliční dohodovací řízení. Uskuteční se v úterý. „Musím se přiznat, že opravdu nevím, o čem se budeme dohadovat. Neudělali jsme nic, co by nebylo v souladu s programovým prohlášením, a nic, co by bylo nadstandardem toho, jak se chovají jiní ministři,“ míní Dvořák.

Skopeček se ale domnívá, že koaliční partneři nemohou Dvořákův krok přehlížet. „Pokud bychom mlčeli, tak můžeme od kolegů z hnutí STAN čekat další podobné věci. Vláda by si proto měla sednout a říct si, že má na práci důležitější věci než zachraňovat preference hnutí STAN,“ dodal.

Oba muži se ale shodli na tom, že je vhodné se o celé věci seriózně bavit. Skopeček je nicméně přesvědčený, že není nutné pro to vybírat specializovaného státního úředníka.

Náplň práce zmocněnce

Hlavní agendou nového zmocněnce má být podle Dvořáka zapojení do expertní diskuse o plnění maastrichtských kritérií a budoucím přijetí společné evropské měny, monitoring a analýza ekonomické stránky vstupu do eurozóny. Spolupracovat má Zahradník také na připomínkování materiálů mířících do vlády.

Sám Zahradník, který byl také hostem pořadu Události, komentáře, si myslí, že se kolem jeho funkce spustilo „mnoho povyku pro nic“. Odezvu vnímá jako součást „politického koloritu“. „Budu se snažit přistupovat apoliticky, budu se snažit tam nějakým způsobem koncentrovat ekonomickou kompetenci a zkušenost,“ prohlásil k práci, kterou se chystá ve funkci dělat. „Nejsem rozhodně nějakým ideologickým apologetem vstupu do eurozóny,“ zdůraznil.

Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer si myslí, že otázka, zda je na tuto funkci vhodná chvíle, je zcela politická. „Ta pozice se občas vynoří v nějaké periodicitě,“ řekl. Poznamenal, že on sám připravoval technický plán přijetí eura v Česku. Dodal, že ten je tak již v podstatě vytvořený, takže s ním by Zahradník neměl mít tolik práce.