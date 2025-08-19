Cukrovka prvního typu trápí zhruba šedesát tisíc lidí, data o ní ale chybí. Je vrozená a léčí se hlavně pomocí per a pump s inzulinem. Právě správný přístroj může život diabetika významně zlepšit, lékaři proto začali data o léčbě sbírat. Do registru už se zapojila některá velká centra a je v něm zhruba osm procent všech pacientů. Lékaři ale chtějí, aby se jejich počet rozšířil, hlavně o nemocné, kteří se léčí v menších ambulancích. Nejčastější potíže diabetiků by navíc lékaři díky registru mohli umět částečně předvídat a zabránit jim. Důležité proto je, aby do něj odborníci zapsali co nejvíce pacientů.
Odborníci začali sbírat chybějící data o léčbě diabetiků
3 minuty