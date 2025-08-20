Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,1 procenta. V předchozí prognóze v květnu očekávala, že se hrubý domácí produkt letos zvýší o 1,7 procenta. Důvodem zlepšení je silnější výkonnost českého exportu a slabší dopad amerických cel na Evropskou unii, uvedla ČBA ve středu v představené makroekonomické prognóze.
Ekonomika poroste rychleji, než se čekalo, uvedla bankovní asociace
Americká cla nicméně budou podle ČBA letos i v příštím roce představovat pro českou ekonomiku zátěž a růst bude o 0,6 procentního bodu slabší, než by byl bez cel. Dopad je však mírnější, než asociace předpokládala v květnu, kdy odhadovala utlumení růstu v důsledku cel o 0,8 procentního bodu. Ke snížení dopadu cel přispělo zejména to, že Spojené státy budou uplatňovat nižší než původně ohlášenou sazbu na dovoz automobilů.
Prognóza ČBA potvrdila, že hlavním motorem české ekonomiky bude letos spotřeba domácností, u níž se čeká zvýšení o 2,6 procenta. „Růst české ekonomiky se v letošním i příštím roce primárně odvíjí od spotřeby domácností. Tolik potřebné investice nutné k budování potenciálu české ekonomiky ve stále konkurenčnějším mezinárodním obchodě, se začnou projevovat nejdříve až v příštím roce,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
ČBA naopak zvýšila očekávanou inflaci
ČBA zároveň zhoršila výhled letošní průměrné inflace na 2,5 procenta, když v květnu čekala 2,3 procenta. Inflaci podle ní potáhnou ceny potravin a služeb, ale také zdražování nemovitostí. Mzdy by se měly v reálném vyjádření letos zvýšit o 3,6 procenta, průměrná hrubá mzda tak při zohlednění inflace dosáhne předpandemické úrovně až v příštím roce. Na historicky nejvyšší úroveň z roku 2021 by se reálné hrubé mzdy měly vrátit v roce 2027.
Průměrná nezaměstnanost by se letos měla zvýšit na 4,4 procenta po loňských 3,8 procenta. Podle ČBA se na zvýšení podílu nezaměstnaných podepisuje propouštění v průmyslu. Výhled na příští rok nicméně očekává, že se růst nezaměstnanosti zastaví.
Základní úroková sazba České národní banky (ČNB) už se podle asociace letos nesníží a do konce roku zůstane 3,5 procenta. V prvním čtvrtletí příštího roku nicméně ČBA očekává ještě jedno snížení sazby, a to na 3,25 procenta. Zvýšené úrokové sazby v Česku ve srovnání s eurozónou povedou podle asociace k silnějšímu kurzu koruny, který v průměru za letošní rok bude 24,80 CZK/EUR a v příštím roce 24,70 CZK/EUR.
Prognóza ČBA je pesimističtější než výhled, který před dvěma týdny představila ČNB. Podle centrální banky letos česká ekonomika vzroste o 2,6 procenta, inflace bude v průměru 2,6 procenta.