Ve srovnání s červencem tento měsíc téměř o devět procent zdražila pšeničná hladká mouka, naopak konzumní brambory zlevnily o 29,6 procenta a bílý jogurt o 15,7 procenta. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). U dalších sledovaných položek byl rozdíl v ceně podle statistiků mírnější.
Zdražila mouka, levnější jsou naopak brambory nebo jogurt
Ceny ČSÚ zjišťuje jednorázově v terénu a nezahrnuje je do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.
Kilogram pšeničné hladké mouky tento měsíc vyjde na průměrně 18,73 koruny, což je i o 1,57 procenta více než lednu. Proti srpnu minulého roku naopak mouka o 2,85 procenta zlevnila. Z dalších položek podle statistiků meziměsíčně zdražily také máslo a vejce, přičemž cena 250gramové kostky másla se zvýšila o dvě procenta na 67,48 koruny a cena balení deseti vajec o 1,25 procenta na 60,98 koruny.
Méně stojí i pivo nebo vepřové
Kilogram konzumních brambor teď obchody prodávají v průměru za 15,54 koruny. Ve srovnání s lednem cena brambor klesla o 32,49 procenta a proti srpnu minulého roku o 43,82 procenta. Také jogurt je levnější než v lednu a ve stejném období loni, a to o 10,15 procenta a 5,26 procenta. Kromě brambor a jogurtu lidé podle ČSÚ meziměsíčně ušetří i na vepřové pečeni, cukru, pivu nebo jablkách.
Ceny v zemědělství v červenci meziročně stouply o 11,2 procenta, informoval už v pondělí ČSÚ. V rostlinné výrobě byly ceny vyšší o 5,6 procenta a v živočišné o 17,8 procenta. Ceny potravinářských výrobků proti loňskému červenci zaznamenaly růst o čtyři procenta.