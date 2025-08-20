Vědci objevili za použití teleskopu Jamese Webba další měsíc planety Uran, oznámil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Jde v pořadí o devětadvacátý identifikovaný měsíc této planety, zřejmě ale není poslední. Při předchozích pozorováních vědci měsíc nezaznamenali zřejmě kvůli jeho malým rozměrům.
NASA objevila další měsíc Uranu
Průměr nového měsíce podle odhadu vědců činí sotva deset kilometrů. „Nový měsíc je menší a méně patrný než nejmenší z dříve známých vnitřních měsíců,“ popsal Matthew Tiscareno z vědeckého týmu, který se na objevu podílel. Právě malé rozměry jsou zřejmě důvodem, proč si měsíce nevšimla sonda Voyager 2, která pořídila snímky Uranu zhruba před čtyřiceti lety, ani další dřívější pozorování této planety.
„Žádná další planeta nemá tolik malých vnitřních měsíců jako Uran,“ poznamenal Tiscareno. Podle vědců tak zřejmě počet objevených měsíců není konečný.
Zatím bez oficiálního jména
Nový měsíc zatím nemá oficiální název – ten musí schválit Mezinárodní astronomická unie (IAU). Obvykle však měsíce Uranu dostávají názvy podle jmen postav z her anglického spisovatele Williama Shakespearea nebo z díla anglického básníka Alexandera Popea. Přišel s tím syn objevitele planety John Herschel, který pojmenoval první objevené měsíce tohoto tělesa Ariel, Umbriel, Titania nebo Oberon.
Uran je sedmá planeta od Slunce, od Země je vzdálený 2,6 miliardy až 3,2 miliardy kilometrů, v závislosti na poloze obou planet. Tento ledový obr je čtyřikrát širší než planeta Země a kromě prstenců ho obklopuje i 29 měsíců různé velikosti. Od ostatních planet Sluneční soustavy se Uran liší jedinečnou rotací; otáčí se na bok a kolem Slunce obíhá jako kutálející se míč. Proto se na snímcích zdá, že je Uran obklopený svými prstenci jako střed terče.