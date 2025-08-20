České vesnice v rumunském Banátu už počtrnácté hostí hudební festival. Letos na něm poprvé vystupuje skupina Tata Bojs. Speciální festivalový vlak s muzikanty i návštěvníky vyjel z Prahy v úterý.
Tata Bojs zamířili speciálním vlakem na festival v Banátu
Banát Expres je podle pořadatelů nejdelším vlakem v Evropě. Letos vezl zhruba sedm set cestujících. Cesta do cílové stanice trvá přes noc, dál lidé mohou pokračovat autobusem nebo lodí až do české vesnice Eibenthal.
Rumunsko je od prvního ledna naplno součástí schengenského prostoru, návštěvníci festivalu tak nemusí projít hraniční kontrolou. Organizátoři letos přidali také nový způsob dopravy, speciální leteckou linku.
Hlavní hvězdou letošního ročníku, který se koná od 20. do 23. srpna, je česká kapela Tata Bojs. „Všichni nám o tom tak hezky vyprávějí, že jsme si říkali, že to musíme zažít, že se tam opravdu děje něco speciálního,“ říká za hudebníky Milan Cais. Ještě před vystoupením na festivalu zahráli Tata Bojs v Českém centru v srbském Bělehradu. Pro Banát si připravili výběr napříč svými alby.
Festival do Banátu patří, říkají pořadatelé
Cílem festivalu je podpořit turistický ruch a zájem o české krajany. Ti z vesnic v poslední době odcházejí za prací a živobytím jinam. „Často se setkáváme s názorem, že tahle akce do Banátu nepatří, že česká oblast by měla být spíš uzavřená a měli bychom obdivovat tu krásu. Na druhou stranu my si myslíme, že aby tam česká enkláva vůbec přežila, tak je nutné, aby začala trošku žít moderní život,“ poznamenává pořadatel Festivalu Banát Štěpán Slaný.
Festival se původně zaměřoval jen na Čechy, podle organizátorů ho ale čím dál více vyhledávají i rumunští návštěvníci. Letos z české hudební scény uslyší také Vasilův Rubáš, Zrní, PSH nebo 7krát3.