Hudba je pro nás droga, říká Cais k dokumentu o Tata Bojs

„Jejich vztah vnímám jako dokonalou symbiózu protikladů, ať už se jedná o osobní rovinu nebo tvůrčí spolupráci. Film je nejen o hudbě a kapele, ale hlavně o jejich mimořádném přátelství,“ dodává Najbrt.

„Je to hodně založené na našem kamarádství, jsme si vzájemní průvodci životem, známe se od školky. A protože filmaři potřebují všechno vyhrotit, tak Mardoša je tam – v uvozovkách – ten hodný, já ten zlý,“ podotýká Cais. „Je to Markův autonomní pohled na skupinu Tata Bojs, my jsme mu do toho až tak moc nezasáhli,“ upozornil ještě.

Konstantní radost z hudby

Průlom pro Tata Bojs přišel na přelomu milénia, kdy podepsali smlouvu s velkým hudebním vydavatelstvím a vydali album Futuretro. Zatím poslední položkou v jejich diskografii zůstává deska Jedna nula, za níž si odnesli Anděly pro skupinu roku 2020. „V dokumentu není žádný propad. Jede to v konstantě radosti z hudby, baví nás to po těch šestatřiceti letech stejně nebo možná víc, je to prostě svým způsobem jako droga,“ říká Milan Cais.

Do kin vstupuje dokument tata_bojs.doc s druhý místem v divácké ceně na letošním festivalu v Karlových Varech. Hned 6. září Tata Bojs snímek uvedou před svým pražským koncertem a během září Milan Cais a Mardoša nebo režisér Marek Najbrt doprovodí osobně film na projekcích v dalších městech. Potvrzeno je Brno, Uherské Hradiště, Plzeň a Olomouc.

„Možná jsme trošku divná kapela pro rádia, ale za ta léta jsme si našli fanoušky a jezdí za námi po celé republice. My se jim snažíme vždycky dát tu radost a i radost čerpáme trochu z nich. To je vlastně podstat toho všeho,“ uzavírá Cais.