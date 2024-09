Odvolání muselo přijít, tlaky z ODS nebyly, uvedl Kupka

Dodal, že přemýšlí, jak by odvolání Bartoše prakticky mohlo vypadat jinak. „Ano, mohl se s ním ještě jednou potkat, což v programu premiéra není jednoduchá věc, volil formu telefonátu, ale to je přímý kontakt,“ poukázal Kupka s tím, že nešlo o sdělení přes média, čehož „jsme byli svědky v minulosti“. Premiér podle něj také sdělil, jak postupoval ve vztahu k ostatním koaličním partnerům i prezidentovi.

Kupka podotkl, že tlak na premiéra Fialu uvnitř ODS nebyl. „A Petr Fiala by se na základě žádného takového tlaku nerozhodoval. Myslím, že tím je dobře známý, se rozhoduje na základě opravdu pevného úsudku a na základě faktů, které v tomhle případě měl dispozici,“ dodal Kupka s tím, že spekulace o tom, že premiér skončí, pokud by Bartoše neodvolal, jsou podle něj „úplně mimo“.

Diametrální rozdíl v počtech stavebních povolení

Zopakoval, že premiér jej pověřil dotáhnutím digitalizace kvůli tomu, že nefunguje a z velké části ohrožuje i stavby, které se týkají dopravního resortu. „Navíc Dopravní a energeticky stavební úřad je pod ministerstvem dopravy,“ podotkl Kupka a připomněl také pozměňovací návrh k zeměměřičskému zákonu v roce 2019, který založil digitalizaci stavebního řízení. „Návrh jsme podávali a připravovali po boku Ivana Bartoše.“

Podotkl, že Bartošovi nabízeli pomoc, ale on ji odmítal. Kupka zmínil analýzy, podle nichž byl letos za červenec a srpen systém schopen průměrně vygenerovat 1400 stavebních povolení. „V loňském roce to bylo v průměru třináct tisíc vydaných stavební povolení za dva měsíce. To je diametrální rozdíl.“

Zmínil, že čekali na to, až se systém rozjede a poskytovali týmu Ivana Bartoše zpětnou vazbu. „Byli jsme odmítáni. Pamatuju si na jednání 4. srpna, když jsem na ministerstvu pro místní rozvoj ukazoval, jaký problém máme, a žádal jsem změny a úpravu systému, protože nebylo možné jej obsluhovat – tak vážná situace byla,“ podotkl s tím, že se mu dostalo příslibu, že se systém opraví v srpnu a pak v dalších týdnech. „Tohle opravdu není schůdné a nebylo to možné udržet dlouhodobě dále.“

Kupka také v týdnu oznámil, že úředníci na stavebních úřadech dostanou v nejbližší možné době možnost vrátit se k systémům používaným před digitalizací. „Neznamená to návrat pět nebo šest let zpět. Jde o to, aby bylo možné na úřadech využívat nástroje, které úřednici znají, a my je chceme propojit s novými systémy, aby to poté bylo ve výsledku pro samotné úředníky snazší z hlediska správy jednotlivých jednání a řízení,“ vysvětlil ministr.