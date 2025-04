Propad porodnosti je dramatický, říká demografka

Podle Kocourkové porodnost klesá již třetím rokem, což je výsledkem dvou faktorů – poklesem počtu žen v reprodukčním věku, tedy slabšími ročníky z první poloviny 90. let, i intenzitou rození dětí. V druhé polovině 90. let byla početnost těchto ročníků ještě výrazně nižší, takže nelze do budoucna očekávat výrazný nárůst, dodává SYRI, který se tématu také věnuje.

Prý to kopíruje evropské trendy, až do roku 2021 jsme se ale vývoji v západní a severní Evropě vymykali. „Desetiletí před nástupem epidemie covidu u nás probíhal plynulý růst úhrnné plodnosti až k vrcholu 1,83 dítěte na jednu ženu. V roce 2021 jsme byli na vrcholu Evropy, proto ten rychlejší a dramatičtější propad,“ popisuje Kocourková.

Podmínky byly podle expertky příznivé jak pro mladé ženy k založení rodiny, tak pro starší matky k tomu, aby měly dalšího potomka. Pravděpodobnost, že budou mít bezdětní dítě, byla 90 procent. Za zvýšenou porodností bylo z téměř čtvrtiny narození třetích dětí, za poklesem po roce 2021 pak z víc než poloviny nenarození prvního dítěte.