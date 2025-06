„Nemysleli jsme si, že se válka stane součástí každodennosti.“ Pieta připomněla vyhlazení Lidic

„Nemysleli jsme si, že v našem životě budeme znovu cítit tyto věci tak nesmírně silně. Nedomnívali jsme se, že se válka stane součástí naší každodennosti. Mysleli jsme si, že to je něco, co patří do učebnic a že to není součástí 21. století. Bohužel jsme svědky téhož, co se před 83 lety stalo tady – opět někdo srovnává města a vesnice se zemi, opět někdo odvléká děti kamsi na převýchovu, opět někdo děti vraždí,“ uvedl Stehlík.

Podle ředitele památníku je v posledních letech o osud Lidic enormní zájem. „Cítím ho nejen při pietní vzpomínce, ale cítím ho i z hlediska zájmu škol o návštěvu Památníku Lidice, o účast v našich vzdělávacích programech. A opravdu musím říci, že častokrát jsme svědky toho, že ta nejmladší nebo mladá generace se nad těmito věcmi zamýšlí daleko intenzivněji a daleko rozumněji než lidé padesát plus,“ doplnil Stehlík.

Vzpomínka začala tradičně mší na základech kostela svatého Martina. Sloužil ji biskup Zdenek Wasserbauer. Květinové dary ke společnému hrobu lidických mužů položily desítky představitelů nejen státních institucí.