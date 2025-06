Britská sbírka vynesla peníze na obnovu dvou třetin Lidic, připomněla historička

Stross měl zároveň i vztah k Čechům. „U něj doma v té době bydlelo jedno z Wintonových dětí,“ upozornila historička. „A tím, že byl lékař, hlavně tedy horníků, ho zaujalo, že to byla hornická obec.“

Podle Havlůjové měl k uspořádání sbírky několik důvodů. „Nejpravděpodobnější je, že ho samozřejmě zasáhla ta tragédie, protože byla velmi zmiňovaná v médiích a šířila se po celém světě. Už v létě 1942 začal budovat komunitu. Byl to zároveň politik, takže určitě jedním z důvodů bylo, že to pro něj mohlo být i téma.“

Strossova sbírka tehdy vynesla 32 tisíc liber. Podle Havlůjové se uvádí, že to byly dvě třetiny z celkové částky pro stavbu poválečných Lidic.

„Těžko už to nějak doložíme, protože peněz bylo vybráno mnohem více, například i v New Yorku, v Lidickém komitétu. Ale ty peníze byly po únorovém převratu pozastavené, takže ne všechny doputovaly. Peníze ze sbírky od horníků, což tenkrát bylo v přepočtu asi třicet milionů korun, ale putovaly opravdu do Lidic,“ dodala expertka.

Solidaritě s Lidicemi pomohli sami nacisté

Podotkla také, že k obrovskému zájmu o osud Lidic po celém světě přispěli sami nacisté. „Největší propagaci a vůbec povědomí o Lidicích dotáhli do konce sami nacisté, protože reagovali tak, že po celém světě zveřejňovali ten krutý čin, který vykonali,“ popsala historička.

„Mysleli si, že tím zastraší odboj a celý svět, ale naopak vyvolali obrovskou vlnu podpory,“ doplnila Havlůjová.