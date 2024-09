Vláda schválila lednové zvýšení starobního důchodu a růst minimální mzdy

Starobní důchod by se měl v lednu zvednout v průměru o 352 korun. Činit by tak měl asi 21 060 korun. Všichni příjemci starobních, invalidních a pozůstalostních penzí by měli dostat přidáno 260 korun. K tomu by jim ještě měl vzrůst zásluhový díl penze o 0,6 procenta.

Kabinet dále probral růst minimální mzdy. Vláda stanovila koeficienty pro zvýšení minimální mzdy tak, aby se nejnižší výdělek dostal do roku 2029 z nynějších 41 procent průměrné mzdy postupně na 47 procent. Pro příští rok by měla minimální odměna odpovídat 42,2 procenta. Od ledna by se tak měla zvednout z letošních 18 900 na 20 800 korun.