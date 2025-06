Tři prezidenti za den. Chaos v Jižní Koreji mají ukončit volby

I Če-mjong avizoval, že by se jako hlava státu zasazoval o restart vztahů mezi oběma Korejemi. „Budu usilovat o schůzku s Kimem, uznávám ale, že by to bylo za současných okolností velmi složité. Je to něco, co by se samozřejmě mělo stát, ale nejsem si jistý, jestli by to bylo možné,“ citovala kandidáta agentura Jonhap.

Summit s Kim Čong-unem by se měl odehrát, ať už mezi představiteli obou Korejí, nebo mezi severokorejským vůdcem a americkým prezidentem Trumpem, míní politik.