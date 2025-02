Lidé s dluhy ze zaplaveného Jesenicka nedosáhnou na pomoc od státu

Podle dat z mapy zadlužení bylo na konci loňského roku na Jesenicku zatíženo exekucí přes tři tisíce lidí z jednatřiceti tisíc obyvatel nad patnáct let. „Celkový počet probíhajících exekucí činí v okrese Jeseník víc než patnáct tisíc, kdy na jednu osobu je vedeno přibližně pět exekucí,“ řekl prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík. Dodal, že průměrná výše pohledávky vymáhané v jedné exekuci je zhruba šedesát sedm tisíc korun. „Okres Jeseník spolu s okresy Most, Ústí nad Labem a Chomutov patří k okresům s nejvyššími počty exekucí,“ řekl.

Problém byl už při vyplácení celoplošných dávek

Podle koordinátorky Petry Vrbové se neziskové organizace s problematikou exekucí setkávaly už při výplatách plošných dávek ve výši padesát tisíc korun na každou domácnost s postiženou obytnou plochou. „U vládního programu Živel 3 však musí podmínku bezdlužnosti splnit všichni spolumajitelé, a tak máme velké obavy, že právě bezdlužnost bude jednou z prvotních překážek pro podání žádosti,“ podotkla Vrbová.

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09) míní, že jde o obrovský problém. „Čísla exekucí za Jesenicko jsou hrozivá, spousta lidí by si na tyto peníze nesáhla. Stále se to řeší, aby se to s exekucemi zmírnilo, jednali jsme o tom i s Agenturou pro sociální začleňování,“ řekla. Doufá, že z nadcházejících konzultačních schůzek s majiteli domů a bytů vyjdou další podněty, které by mohlo město v programu připomínkovat. „Podobně se podmínky postupně upravovaly i během pomoci po tornádu na jižní Moravě. Věřím, že když bude velký tlak a když se ukáže, že řada lidí na tyto peníze nedosáhne, pak je to nesmyslný titul a musí se změnit,“ řekla starostka.

Podle starosty České Vsi Petra Mudry (za STAN) jsou připraveny pomoci nejen neziskové organizace, ale i obec. „Budeme asi hodně individuálně posuzovat, jakým způsobem se člověk do toho problému dostal, budeme ochotni neziskovkám pomoci tak, aby ten člověk mohl na ty peníze dosáhnout,“ podotkl Mudra. „Žijeme v pohraničí, ta finanční gramotnost lidí tady není tak velká jako ve vnitrozemí. Řešeno by to mělo být individuálně,“ řekl starosta Velké Kraši Jiří Vodička (SNK).